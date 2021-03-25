BIST 1.410
DOLAR 7,95
EURO 9,44
ALTIN 443,24
HABER /  DÜNYA
ADV Zekat berekettir, iyiliktir, rahmettir,  arınmaktır, şükürdür

Angela Merkel'den dikkat çeken Türkiye açıklaması

Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de gerilimi azalttığını gösteren işaretler olduğunu söyledi.

Abone ol

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Brüksel'de Avrupa Birliği hükûmet liderlerini bir araya getirecek zirveden önce, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulundu. Merkel, "Türkiye, Doğu Akdeniz'de tansiyonu düşürme işaretleri gösteriyor. Türkiye AB diyaloğuna hala ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

''Türkiye'nin insan hakları standartları ve hukukun üstünlüğüne uymalarını beklediklerini'' ifade eden Almanya Başbakanı ayrıca "Türkiye'nin 3.6 milyon Suriyeli mülteciyi kabul etmesi, takdir edilmeyi hak ediyor" dedi.

Erdoğan-Merkel görüşmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi öncesinde Almanya Başbakanı Merkel ile video konferans görüşmesi gerçekleştirmişti. Görüşmede, Türkiye-Almanya ve Türkiye-AB ilişkilerini geliştirecek adımlar ile bölgesel meseleler ele alınmıştı. 

Yunanistan’ın teşvik edilmesi gerektiği söylenmişti
Görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye’nin Ege’de ve Doğu Akdeniz’de gerilimden değil iş birliğinden yana olduğunu kararlılıkla gösterdiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, diyalogun verimli şekilde sürdürülmesi için Yunanistan’ın teşvik edilmesi gerektiğini söylediği bildirilmişti. 

ÖNCEKİ HABERLER
AB Liderler Zirvesi bugün başlıyor... Zirve öncesi Türkiye'ye üstü kapalı tehdit
Ağrı’da AK Partili ailenin araçlarını kundaklayan kişi HDP’li Çıktı
Ağrı’da AK Partili ailenin araçlarını kundaklayan kişi HDP’li Çıktı
Bill Gates normale dönüş için tarih verdi: Dünya 2022 yılının sonunda normale döner
Koronavirüs, down sendromlularda 10 kat daha ölümcül
Bekir Pakdemirli'den 'çiftçiye destek ödemesi' açıklaması: 81 ilde yarın başlayacak
Bursa'da müftülüğün açtığı 'Hayır Marketi' dar gelirli ailelerin ihtiyaçlarını karşılıyor
Van'a 'kırmızı' illerden öğretmen gitti 30 okul karantinaya alındı
Türkiye ile Pentagon Strategies arasında F-35 anlaşması! İmzalar atıldı
Sadece yemek yerken takılıyor! Meksika'daki araştırmacılar burun maskesi tasarladı
Yorumlar 5 yorum