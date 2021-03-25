Angela Merkel'den dikkat çeken Türkiye açıklaması

Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de gerilimi azalttığını gösteren işaretler olduğunu söyledi.

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Almanya Başbakanı Angela Merkel, Brüksel'de Avrupa Birliği hükûmet liderlerini bir araya getirecek zirveden önce, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulundu. Merkel, "Türkiye, Doğu Akdeniz'de tansiyonu düşürme işaretleri gösteriyor. Türkiye AB diyaloğuna hala ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

''Türkiye'nin insan hakları standartları ve hukukun üstünlüğüne uymalarını beklediklerini'' ifade eden Almanya Başbakanı ayrıca "Türkiye'nin 3.6 milyon Suriyeli mülteciyi kabul etmesi, takdir edilmeyi hak ediyor" dedi.

Erdoğan-Merkel görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi öncesinde Almanya Başbakanı Merkel ile video konferans görüşmesi gerçekleştirmişti. Görüşmede, Türkiye-Almanya ve Türkiye-AB ilişkilerini geliştirecek adımlar ile bölgesel meseleler ele alınmıştı.

Yunanistan’ın teşvik edilmesi gerektiği söylenmişti

Görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye’nin Ege’de ve Doğu Akdeniz’de gerilimden değil iş birliğinden yana olduğunu kararlılıkla gösterdiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, diyalogun verimli şekilde sürdürülmesi için Yunanistan’ın teşvik edilmesi gerektiğini söylediği bildirilmişti.