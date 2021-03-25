Anayasa Mahkemesi'nden HDP İstanbul yöneticilerinin başvuruları hakkında karar

HDP İstanbul İl Eş Başkanları ile İl Yönetim Kurulu üyelerinin Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) yaptığı bireysel başvuruya ilişkin gerekçeli karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Yüksek mahkeme; 40 bin TL manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

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HDP İstanbul Eş başkanları Doğan Erbaş ve Aysel Güzel ile İstanbul İl Yönetim Kurulu üyeleri; Ali İpekli, Ayşe Karadağ, Feremez Erkan, Mehmet Tayyip Arslan, Muhittin Arslanboğa, Ramazan Çetinçakmak, Süleyman Başer, Süleyman Özcan ve Kasım Oba tarafından yakalama, gözaltına alma ve tutuklama tedbirlerinin hukuki olmaması, soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanması ve tutukluluğun makul süreyi aşması iddialarıyla 22 Ocak'ta Anayasa Mahkemesi'ne yapılan bireysel başvuruya ilişkin gerekçeli karar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

40 bin TL manevi tazminat ödenmesine karar

Kararın sonuç bölümüne göre Anayasa Mahkemesi; Mehmet Tayyip Arslan, Muhittin Arslanboğa, Ramazan Çetinçakmak, Süleyman Başer, Süleyman Özcan, Feremez Erkan, Ayşe Karadağ ve Aysel Güzel'e tutuklamanın hukuki olmaması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle ayrı ayrı 40 bin TL manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

Diğer iddialar 'kabul edilemez'

Anayasa Mahkemesi, başvurucuların diğer iddialarının 'kabul edilemez olduğuna', Kasım Oba, Ali İpekli ve Doğan Erbaş yönünden de tutuklamanın hukuki olması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği haklarının ihlal edilmediğine karar verdi.