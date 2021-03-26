İstanbul'da kubbedeki tabutu görenler hayrete düştü mezardan 3 kez çıktı!

Araştırmacı Yazar Halit Develioğlu, “Bu camiyi yapan Osmanlı sarayının mutfak katibi Katip Sinan Efendi olduğunu biliyoruz. Katip Sinan Efendi hayırsever birisi olarak biliniyor. Bulunduğumuz bölge de o zamanlar medreselerin yoğun olduğu bir bölgedir. Hayırsever birisi olduğu için kendi parası ile buraya bir cami yaptırıyor. " dedi.