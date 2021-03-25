Lazio'nun 19 yaşındaki oyuncusu Daniel Guerini hayatını kaybetti

İtalya Serie A ekibi Lazio'nun 19 yaşındaki oyuncusu Daniel Guerini, Roma'da geçirdiği ağır bir trafik kazasında hayatını kaybetti.

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Lazio, orta saha oyuncusu Daniel Guerini'nin Roma'da bir araba kazasına karıştıktan sonra hayatını kaybettiğini duyurdu.

İtalya basınındaki haberlere göre, kazanın Çarşamba günü saat 20.00 sularında gerçekleştiği ve kazaya karışan diğer iki kişinin durumunun kritik olduğu belirtiliyor.

Polis, kazanın nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.

İtalya Milli Takımı'nı U15 ve U16 kategorilerinde temsil eden Guerini, Ocak ayında Lazio ile üç yıllık bir sözleşme imzalamıştı.