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AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkanlığı'nda devir teslim! Hamza Dağ görevini Mustafa Şen'e devretti

AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına getirilen Hamza Dağ, AR-GE ve Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini Mustafa Şen'e devretti.

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AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen devir teslim törenine; AK Partili Dağ ve Şen ile birlikte partililer katıldı. AK Partili Dağ, AK Parti’nin dün 'Güven ve İstikrar' sloganıyla kongresini gerçekleştirdiğini anımsatarak, "İhtişamlı, coşkulu, güzel bir kongreyi geride bıraktık. Kongre neticesinde partimizi hem 2023 hedeflerine götürecek, MKYK üyelerimiz hem de MYK üyelerimiz belirlendi. İnşallah kongre sürecini geride bırakıp, bu kadrolarla hızlı bir şekilde 2023 hedeflerine ve 2023 seçimlerine doğru yola revan olacağız" dedi.

'AR-GE partinin mutfağı'

AR-GE Başkanlığı'nın isminin tüzükte yapılan değişimle 'AR-GE ve Eğitim Başkanlığı' olarak değiştirildiğini belirten Dağ, AR-GE Başkanlığı'nda 8 başkanın şimdiye kadar görev aldığını kaydetti. AR-GE Başkanlığı'nın partinin mutfağı olduğunu söyleyen Dağ, "Kamuoyu araştırmalarını yaptığımız, en önemli birimlerimizden birisi. Stratejileri ortaya koyan birimlerin başında AR-GE geliyor. Aynı zamanda eğitim faaliyetlerini yerine getiriyor" diye konuştu.

'Bundan sonra masanın bu tarafında olacağım'

Dağ’dan görevi devralan Şen, "Cumhurbaşkanımızla 80’li yıllardan beri İstanbul’da beraberiz. Bu vesileyle Ankara’ya taşınmış olacağız. Bu odada veri üretim ve strateji çalışmalarında çok bulundum. Bundan sonra da masanın bu tarafında bulunacağım. 'Rabbim nefsimizin eline düşürmesin' diye dua ediyorum. Eskiden basın mensuplarıyla stüdyolarda çok beraber oldum. Bundan sonra basınla gerektiği kadar beraber oluruz. Bizi bu göreve layık gören Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bu bayrağı sizin elinizden almak benim için büyük bir onur. Sizin tecrübelerinizden faydalanacağız. Yine beraber olacağız" ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Dağ, AR-GE ve Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini Mustafa Şen'e devretti.

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