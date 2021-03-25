Galatasaray'ın Marcao planı ortaya çıktı!

Fernando Muslera ile geçtiğimiz hafta nikah tazeleyen Galatasaray'da sözleşme uzatma sırası Marcao'ya geldi. Brezilyalı yıldızla ilgili yönetim son dakika planı ortaya çıktı. İşte detaylar...

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Galatasaray yönetimi, performansı eleştirilen Brezilyalı stoperde stratejik bir karar aldı. Takıma verilen 4 günlük izinde Dubai'ye tatile giden Marcao ile yapılan görüşmelerde son aşamaya gelindiği ortaya çıktı.

Sabah'ın haberine göre; sarı-kırmızılı idareciler, "Geçen yaz tek yazılı resmi teklif Marcao'ya geldi. Yine teklif gelecek. Sözleşmesini uzatmalıyız ki pazarlıklarda elimiz güçlü olsun'' görüşünde birleşildi.

Yöneticiler, 850 bin Euro'ya oynayan Marcao'nun zam isteğine olumlu yaklaştı. 24 yaşındaki Brezilyalı savunmacı, 1.5 milyon Euro'dan Galatasaray'la bir yıl kalan sözleşmesini 3 veya 4 sezon uzatmaya hazır.

Sarı- kırmızlı kulüp, Marcao'nun menajeriyle son detayları konuşuyor. Bu sezon 33 maçla takımın en çok oynayan ismi olan Marcao'yu İtalyan kulüpleri yakından takip ediyor.