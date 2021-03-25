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Şaşkına çeviren yasak! 1 Nisan'da bağırma yasağıyla beraber açılacak

Demirören Haber Ajansı

ABD’de koronavirüs salgını nedeniyle kapalı olan tema parklarında, lunapark hız treni gibi araçlarda koronavirüsün yayılmasını önlemek için getirilen 'bağırma yasağı' kafa karıştırdı. K

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ABD’de koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık bir yıldır kapalı olan tema parklarında, özellikle hız treni gibi topluca kullanılan araçlarda getirilen 'bağırma yasağı' kafa karıştırdı. CAPA tarafından yayınlanan yeniden açılma kriterlerinde yer alan “Aktivitelerin Kısıtlanması” maddesindeki ‘bağırmayı ve derin nefes almayı’ sınırlandırma açıklaması, özellikle hız trenlerinde bağırma yasağı olarak basında yer aldı. CAPA, sosyal medyadan böyle bir yasak getirmediğini belirtse de bağırma aktivetisinin sınırlandırılmasının nasıl olacağı konusunda eleştirilerin hedefi oldu.  

CAPA’nın hazırladığı, tema parklarının yeniden açılması kriterlerinde getirdikleri bu ilginç sınırlandırma hakkında yasak olmadığını açıklamasına rağmen ziyaretçilerin hız treni gibi eğlence araçlarında bağırmayı nasıl sınırlandıracakları konusu sosyal medyada viral oldu. CAPA’nın üyeleri arasında dünyaca ünlü Disneyland, Six Flags ve Legoland tema parkları bulunuyor. Öte yandan, Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, Kaliforniya eyaletinde bulunan tema parklarının 1 Nisan’dan itibaren açılacağını duyurdu.

"İçinizden bağırın"
Japonya’da tema parklarında Temmuz 2020’den bu yana 'bağırma yasağı' uygulaması kullanılıyor. Başkent Tokyo’da Fuji-Q Highland ziyaretçileri, tema parkı yetkililerinin kendilerine "İçinizden bağırın" şeklinde tavsiye verdiklerini ifade etti. Park yöneticileri örnek temsil etmesi için saatte 120 kilometreye ulaşabilen hız trenine binerek, bağırmadan turu tamamladı.

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