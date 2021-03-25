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Silivri'de intihar! Polisin ikna çabası fayda etmedi

 SİLİVRİ'de boş bir arazide intihar girişiminde bulunan kişi,  polislerin ikna çalışmalarına rağmen tabancayla başına ateş ederek hayatına son verdi.

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Silivri'de henüz belirlenemeyen sebeple intihar girişiminde bulunan Ramazan M., polislerin ikna çabasına rağmen tabancayla başına ateş etti.  Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde, kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Silivri ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çevrede şerit çekerek güvenlik önlemi aldı, çevredeki vatandaşlar olay yerinden uzaklaştırıldı.

Nöbetçi savcılığının incelemesinin ardından Ramazan M’nin cenazesi  İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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