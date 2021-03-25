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23 ülke askıya aldı! AstraZeneca, aşısının Kovid-19'a karşı güçlü koruma sağladığı konusunda ısrarcı

 AstraZeneca ilaç firması, yan etkileri nedeniyle tartışmalara neden olan aşısının yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yüzde 76 koruma sağladığını savundu.

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AstraZeneca'dan yapılan açıklamada, Oxford Üniversitesi ile geliştirilen Kovid-19 aşısı üzerinde yeni çalışmalar yapıldığı belirtildi. Açıklamada, aşının güçlü koruma sağladığının yeni çalışmalarla tespit edildiği ve aşının Kovid-19'u önlemede yüzde 76 etkili olduğu kaydedildi.

AstraZeneca, 22 Mart'ta ABD'de 32 bin 449 kişi üzerinde devam eden Kovid-19 aşısının 3. faz çalışmalarının ara güvenlik ve etkinlik analizlerine ilişkin verileri paylaşmıştı.

ABD Veri ve Güvenlik İzleme Kurulu 23 Mart'ta yaptığı açıklamada, AstraZeneca'nın, faydalı veriye ilişkin noksan görüş sağlamış olabileceğinden endişe duyulduğunu açıklamıştı.

ABD'de AstraZeneca aşısının kullanımına izin verilmesi için Gıda ve İlaç Dairesi ile Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin, bağımsız danışma komitelerinin sağladığı verinin kapsamlı değerlendirmesinin ardından aşıyı onaylaması gerekiyor.

Oxford-AstraZeneca tartışması

Kovid-19'a karşı geliştirilen ilk aşılardan Oxford-AstraZeneca'nın uygulanması, bazı ülkelerde, kanda pıhtılaşmaya yol açarak damar tıkanıklığı ve akciğer embolisi gibi durumlara neden olabileceği şüphesiyle geçici olarak durdurulmuştu.

Dünya Sağlık Örgütü aşının faydalarının risklerinden fazla olduğunu belirterek "Hayat kurtarmak için kullanımı devam etmelidir." açıklamasını yapmıştı.

Avrupa Birliği İlaç Ajansı ve İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu da aşının kullanılması tavsiyesinde bulunmuştu.

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