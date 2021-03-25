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Saadet Partisi YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk, Erdoğan'ı arayıp tebrik etti

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, AK Parti Genel Başkanlığı'na yeniden seçilmesi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayıp kutladı.

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Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde, geçerli 1428 oyun tamamını alarak partisinin genel başkanlığına 7'nci kez seçilmesinin ardından kendisini telefonla arayıp tebrik etti.

Erdoğan- Asiltürk görüşmesi

Erdoğan, Saadet Partisi'nin ağabeyi Asiltürk'ü geçtiğimiz ocak ayında ziyaret etmişti. Görüşme, "ittifak adımı" olarak yorumlanmıştı. Asiltürk görüşmeyle ilgili sonrasın yaptığı açıklamada, "Seçime bir hafta kala buna karar verilir. Ondan önce bunu açıklarsam bir bölünme meydana gelir. Ben bunu açıklamam. Ne yapacağım kalbimde durur. İki topluluk var. İkisiyle de görüşerek bizim davamızın başarıya ulaşmasında en doğru yol hangisiyse ona karar verir ilan ederiz" demişti.

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