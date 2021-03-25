AK Parti'de Erdoğan'ın 18 yıldır hiç vazgeçmediği 3 isim! Her kongrede görev verdi

AK Parti'nin 7 Olağan Kongresi bitti ancak yankıları halen sürüyor. AK Parti kuruluşundan itibaren 7 olağan ve 3 olağanüstü büyük kongre yaptı. 2003’ten itibaren 10 ayrı kongrede sadece 3 kişi değişmedi... Her kongrede Erdoğan'ın tercihi olan bu üç isim kim?

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Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AK Parti) 7.Olağan Kongresi'nde Merkez Karar Yönetim Kurulu'nun üye sayısı 50'den 75'e çıkarıldı. MKYK'da görev yapan 22 isim tekrar listeye giremedi. AK Parti'nin bugüne kadar yaptığı 10 ayrı büyük kongrede değişmeyen 3 isim kaldı; Hayati Yazıcı, Ömer Çelik ve Öznur Çalık. Bu 3 isim, 2003'ten itibaren yapılan tüm kongrelerde listede kalmayı başardı.

Erdoğan'ı geçtiler: AK Parti olağan kongrelerini 2003, 2006, 2009, 2012, 2015, 2018 ve 2021'de yaptı. Üç defa da (2014, 2016 ve 2018) olağanüstü kongreye gidildi. Olağanüstü kongrelerde 2014'te Ahmet Davutoğlu genel başkan seçildi, 2016'da Binali Yıldırım ve 2018'de 4 yıl aradan sonra Erdoğan yeniden partinin başına geçti. Erdoğan, 2014-2018 arasında AK Parti yönetiminden ayrı kaldı. İşte 2003-2021 arasındaki 10 ayrı kongrede de MKYK üyeliğini devam ettiren 3 isim:

Hayati Yazıcı: Avukatı.. Hemşehrisi...

Hayati Yazıcı (69) aslen Rizeli. Hakimlik yaparken avukatlığa geçti. Siyasete ANAP'ta başladı. Erdoğan'ın avukatlığını uzun yıllar yaptı. Özellikle Erdoğan'ın Pınarhisar Cezaevi günlerinde yakınlığı arttı. AK Parti'nin kurucularından oldu. Teşkilat Başkanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Başbakan Yardımcılığı yaptı. Yaklaşık 25 yıldır Erdoğan'ın yakın çevresinde ve kurmay ekibinde. Partinin Siyasi İşler Başkanlığı'nı yürütüyor. Şimdiye kadar yapılan partinin tüzük ve parti program değişiklerinden imzası var.

Ömer Çelik: AK Parti'nin entellektüel beyni...

Ömer Çelik (53), Adana doğumlu ancak ailesinin Mardin'den göçtüğü belirtiliyor. Erdoğan'la İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminden itibaren yol arkadaşı ve siyasi danışmanı. Uzun yıllar köşe yazarlığı yaptı. AK Parti'nin kurucu ismi oldu ve Kültür, Turizm Bakanlığı, AB Bakanlığı ve Başmüzakereci görevlerinde bulundu. AK Parti'nin entelektüel beyni olarak biliniyor. Siyasi zekası ve kültür adamı yönü öne çıkıyor. Siyasi hırsı yok ama Erdoğan'ın vazgeçilmez isimlerinden biri oldu. Halen bekar.

Öznur Çalık: DYP kökenli 2007'den beri milletvekili seçiliyor

Öznur Çalık (56), aslen Malatyalı. Bu ilde uzun yıllar eczacılık yaptı. Siyasete DYP'de başladı, bu partide Kadın Kolları Başkanlığı ve 1995-1999 seçimlerinde milletvekili adayı oldu. 2003'te AK Parti MKYK'ya girdi ve 2007'de ilk kez milletvekili seçildi. 2007, 2011, Haziran 2015, Kasım 2015 ve 2018 milletvekili seçiminde 5 dönemdir vekil seçiliyor. Ahmet Davutoğlu döneminde Genel Başkan Yardımcılığı yaptı.