Seda Sarıbaş nereli eşi kimdir? AK Parti MKYK'ya giren Türkiye güzeli
Miss Turkey 2006'da 'Türkiye Güzeli' seçilen Seda Sarıbaş, AK Parti'nin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda yer aldı. İşadamı eşiyle 2 çocuğu olan Seda Sarıbaş podyumdan siyasete bakın nasıl geçiş yaptı.
ANKARA'da yapılan AK Parti 7. Olağan kongresinde Seda Sarıbaş MKYK üyeleri arasına girdi. Siyasette sürpriz bir atak yapan Seda Sarıbaş 2006'da 'Türkiye Güzeli' seçilmişti. Biri kız iki çocuk sahibi olan Seda Sarıbaş'ı siyasetle tanıştıran eşi oldu. Ailesinden 'Milli Görüşçü' olduğunu söyleyen Seda Sarıbaş, bir süre modellik yapmıştı. İş hayatını deneyen Seda Sarıbaş, siyasete atıldı. İşte AK Parti'nin tescilli güzeliyle ilgili merak edilenler:
Seda Sarıbaş, 2006 yılında Miss Turkey Güzellik yarışmasında "Veet Türkiye Güzeli" seçildi. Bir süre modellik yapan Seda Sarıbaş, Didimli iş adamı Sedat Sarıbaş ile evlendi. Seda Sarıbaş Didim'e taşındı ve bir süre eşiyle birlikte benzin istasyonu işletmeciliği yaptı.
Seda Sarıbaş'ın eşi kimdir?
Seda Sarıbaş'ın eşi Sedat Sarıbaş siyasetin içinde bir isim. Didim AK Parti İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu olan Sedat Sarıbaş, eşini de siyasete taşıdı. Seda Sarıbaş ile Sedat Sarıbaş'ın 1'i kız 2'ii erkek 3 çocukları oldu.
Siyasete nasıl girdi?
Seda Sarıbaş modellikten işletmeciliğe, oradan da siyasete geçişini şu sözlerle anlattı:
*"Siyaset, bizim ailemizde zaten vardı. Babam, eşim siyasetin içinden gelmiş insanlardı. Benim için öğretici oldular. Çok büyük desteklerini gördüm. Yola AK Parti ile başladım ve devam ediyorum. Her daim de AK Parti içerisinde yer alacağım. Siyaset yoğun geçiyor ama eşim her daim bu konuda bana yardımcı oluyor."