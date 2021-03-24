Seda Sarıbaş nereli eşi kimdir? AK Parti MKYK'ya giren Türkiye güzeli

Siyasete nasıl girdi?

Seda Sarıbaş modellikten işletmeciliğe, oradan da siyasete geçişini şu sözlerle anlattı:

*"Siyaset, bizim ailemizde zaten vardı. Babam, eşim siyasetin içinden gelmiş insanlardı. Benim için öğretici oldular. Çok büyük desteklerini gördüm. Yola AK Parti ile başladım ve devam ediyorum. Her daim de AK Parti içerisinde yer alacağım. Siyaset yoğun geçiyor ama eşim her daim bu konuda bana yardımcı oluyor."