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Antalya'da hayatının hatasını yaptılar! 160 bin TL ceza yediler

İhlas Haber Ajansı

ANTALYA'da 2 türe ait orkideleri kök ve çiçekleriyle birlikte topladığı tespit edilen 2 kişiye toplam 160 bin 930 TL idari para cezası işlemi uygulandı toplanan 346 adet orkideye el konuldu.

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Antalya'nın Aksu ilçesinde bulunan Kurşunlu Şelalesi Tabiat Parkı içerisinde Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü Antalya Şube Müdürlüğüne bağlı Antalya Şefliği ekipleri saha içerisinde izinsiz olarak bulunan iki kişi tarafından sahadaki yumrulu bitkilerden olan 2 türe ait orkidelerin kök ve çiçekleriyle birlikte toplandığını tespit etti. Sahanın biyolojik çeşitliliğine zarar veren iki kişiye 2872 Sayılı Çevre Kanunun 9. Maddesini esas alınarak, aynı kanunun 20. maddesi k bendinde belirtilen idari para cezası tutarına göre kişi başı 80 bin 465 olmak üzere toplam 160 bin 930 TL idari para cezası işlemi uygulandı.

Bahse konu kişiler tarafından toplanan 346 adet orkideye Antalya Şefliği ekiplerince el konularak Antalya DKMP Şube Müdürlüğümüze getirildi. Dr. Biyolog Sezgi Şeref ve Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Orkide Araştırmacısı Doç. Dr. I. Gökhan Deniz ile Akdeniz Üniversitesi Botanik ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Candan Aykurt tarafından yapılan incelemeler neticesinde el konulan orkidelerin Himantoglossum roberitanum (Dev orkide) ve Ophrys mammosa (Kedikulağı orkidesi) türleri olduğu tespit edildi.

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