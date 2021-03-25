Sorgun'da Cumhuriyet Savcısı, doğum günü kutlamasında başından vuruldu

YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım (28), evinde arkadaş grubu ile doğum günü kutladığı sırada silahla başından vurularak yaralandı.

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Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yalnız yaşayan Cumhuriyet Savcısı 28 yaşındaki Özlem Salkım, evinde aralarında kamu personellerinin bulunduğu arkadaş grubu ile doğum günü kutladığı sırada başından tabanca ile vuruldu.

Yaralanan Salkım, arkadaşlarının haber vermesiyle gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılarak, ambulansla Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ameliyat edildi

Salkım, buradaki ilk müdahalesinden sonra da Yozgat Bozok Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyat edilerek tedaviye alınan Özlem Salkım'ın, sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Soruşturma başlatıldı

Sorgun Cumhuriyet Başsavcılığı, Özlem Salkım'ın vurulmasıyla ilgili soruşturma başlatırken, polis olayın meydana geldiği evde inceleme yaptı.

Evde bulunanlar ise ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı, Sorgun ilçesi cumhuriyet savcısının vurularak yaralanması ile ilgili bir açıklama yaptı.

"Silahla oynarken ateş aldı''

Yapılan yazılı açıklamada, “Yozgat’ın Sorgun ilçesinde Cumhuriyet Savcısı Ö.S.’nin silahla yaralanması olayıyla ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki basın açıklamasının yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Doğum günü kutlaması sırasında Ö.S.’nin silahla yaralanması ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılarak, evde misafir olarak bulunan 4 kamu görevlisi gözaltına alınmıştır. Şüpheliler alınan ifadelerinde, Ö.S.’nin evdeki A.M’ye ait silahla oynarken silahın ateş alması sonucu yaralandığını belirtmişlerdir. Olay yerinin detaylı incelemesi uzman ekiplerce yapılarak, olayda kullanılan silah, mermi çekirdeği ve kovan ile şüphelilere ait eşyalara delil amaçlı el konulmuş, olay yeri muhafaza altına alınmıştır. Hayati tehlikesi bulunan yaralı Ö.S’nin tedavisi devam etmekte olup, soruşturma Sorgun Cumhuriyet Başsavcılığımızca tüm yönleriyle ve titizlikle devam etmektedir.” denildi.