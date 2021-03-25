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Covid-19 aşısı sonrası Putin'de yan etki görüldü mü? Dmitry Peskov açıkladı

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Covid-19 aşısının ilk dozunu aldıktan sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’de yan etki görülmediğini belirtti.

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Basına açıklamalarda bulunan Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, koronavirüs aşısının ilk dozunu aldıktan sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’de yan etki görülmediğini belirtti.

Peskov, “Başkanın hiçbir yan etkisi yok. Kendini iyi hissediyor, aşıyı iyi karşıladı” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Peskov, dün yaptığı açıklamada Putin’in yaklaşık 3 hafta sonra ikinci dozu alacağını ifade etmişti.

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