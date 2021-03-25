Adıyaman'daki firari, polis tarafından yakalandı
Kasten adam öldürme suçu nedeniyle 5 yıl hapis cezası bulunan 20 yaşındaki şahıs, yakalanarak emniyete götürüldü.Abone ol
A.D. isimli şahıs, 2017 yılında Giresun'da kasten adam öldürme suçundan yargılandığı davada 5 yıl hapis cezası aldı.
Hakkında arama kararı çıkarılan A.D., Adıyaman'da polis ekipleri tarafından yakalandı.
Emniyete götürüldü
Gözaltına alınan A.D., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.