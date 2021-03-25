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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Dışişleri Bakanı'nı kabul etti! Samimi anlar dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'ya ziyarete gelen Çin Dışileri Bakanı Vang Yi ile bir araya geldi. Erdoğan ve Vang Yi'nin selamlaşma sırasında ise samimi anlar yaşandı.

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Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, 6 ülkeyi kapsayan bölge ziyaretleri kapsamında dün akşam saatlerinde Ankara'ya gelmişti.

Bakan Vang Yi bugün öncelikle, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla görüşme gerçekleştirdi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin ele alındığı görüşmesi sonrası Vang Yi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edildi.

Samimi anlar

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede Mevlüt Çavuşoğlu da yer alırken, Erdoğan ve Vang Yi'nin selamlaşma sırasında ise samimi anlar yaşandı.

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