Pakistanlı gençler 'Diriliş Ertuğrul' sevgisini sete taşıdı
Pakistan'ın kuzeyindeki Swat şehrinden bir grup genç, "Diriliş Ertuğrul" dizisine olan sevgilerini köylerinde oluşturdukları amatör sete taşıdı.
Swat'ın Odigram köyünde 15 ila 26 yaşlarındaki yaklaşık 150 Pakistanlı, beğenerek izledikleri Diriliş Ertuğrul dizisini, kendi yorumlarıyla ve ellerindeki kısıtlı imkanlarla çekmeye başladı. Youtube'da açtıkları hesap ile çektikleri bölümlerden parçalar paylaşan gençler, Ramazan Bayramı sonrası "Pakistani Ertuğrul" ismini verdikleri diziyi yayımlamayı planlıyor.
Gençler, Diriliş Ertuğrul dizisinden etkilenerek üretmeye başladıkları kılıç, balta, ceket ve börk gibi çeşitli eşyayı, şehirde açtıkları dükkanda satıyor. Gelirlerini dizi çekim masrafları için kullanan gençler, Hindistan ve Afganistan'dan da sipariş aldıklarını belirtiyor.
Swat şehrinde, alp kıyafetleri ve ellerindeki Kayı bayrakları ile tanınan gençler, halkın kendilerine alıştığını söylüyor.Pakistanlı gençler, Pakistani Ertuğrul dizisini neden çektiklerini, bu süreçte yaşadıklarını ve hayallerini AA muhabirine anlattı.
"Sponsor bulursak çok iyi olur"
Pakistani Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Gazi'yi canlandıran Muhammed Abbas, lise öğrencisi olduğunu belirterek "Biz kendi dizimizi çekmeye kararını Diriliş Ertuğrul'u izledikten sonra verdik. Bu dizi bizi çok etkiledi." dedi. Abbas, diziyi izlemeye başladıktan sonra ceket, kılıç ve balta yapmaya başladıklarını ifade ederek "Daha sonra ufak ufak sahneler çektik. Bunun üzerine daha heveslendik ve bu seriyi başlatmaya karar verdik." diye konuştu.