Pakistanlı gençler 'Diriliş Ertuğrul' sevgisini sete taşıdı

"Sponsor bulursak çok iyi olur"

Pakistani Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Gazi'yi canlandıran Muhammed Abbas, lise öğrencisi olduğunu belirterek "Biz kendi dizimizi çekmeye kararını Diriliş Ertuğrul'u izledikten sonra verdik. Bu dizi bizi çok etkiledi." dedi. Abbas, diziyi izlemeye başladıktan sonra ceket, kılıç ve balta yapmaya başladıklarını ifade ederek "Daha sonra ufak ufak sahneler çektik. Bunun üzerine daha heveslendik ve bu seriyi başlatmaya karar verdik." diye konuştu.