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TRT'de flaş ayrılık! Sosyal medyadan ekranlara veda etti

TRT'de uzun yıllar spikerlik yapan Fulin Arıkan, kurumdan ayrıldığını sosyal medyadan duyurdu.

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TRT'nin ekran yüzlerinden olan ünlü spiker kurumla olan ayrılığını sosyal medyadan duyurdu. Uzun yıllardır TRT'de başarılı sunumlarıyla seyirci tarafından beğeniyle izlenen isimlerden olan Fulin Arıkan, kurumdan ayrıldığını açıkladı.  Son olarak TRT Haber'de 'Haber Tadında' isimli programı sunan Fulin Arıkan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımında "Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ile bugün itibariyle aktif bağım sona erdi. Gönül bağım ise hep sürecek." dedi.

Fulin Arıkan duygusal paylaşımının detayında ise "Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ile bugün itibariyle aktif bağım sona erdi.
Gönül bağım ise hep sürecek. Bir üniversite öğrencisiyken çalışmaya başladığım bu kurum bana çok şey kattı, ben de ona emek verdim. TRT değerlidir. Köklü ve görkemli bir geçmişe sahiptir toplumsal hafızamızın mihenk taşlarından biri, yayıncılıkta bir okuldur. Yönetimler gelir yönetimler gider, insanlar gelir insanlar gider. Bu bir devr-i daimdir. Çok değerli, çok önemli bir çok ismin omuzlarında yükselmiş TRT’nin mensubu olmaktan, izleri silinmeyecek yayıncılarla çalışmış, onların meslektaşı olmuş olmaktan her zaman onur duyarım." ifadelerini kullandı. 

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