Sadakatsiz Masumiyet Doğduğun Ev Kaderindir'e fark attı! İlk sıra bakın kimin

Volkan’ın boşanma kararı Derin ve Asya’yı bir kez daha karşı karşıya getirdiği Sadakatsiz'in son bölümü seyirciyi ekrana kilitledi. Gündeme bomba gibi düşen gelişme herkesi şaşkınlık içinde bıraktığı bölüm reytinglerde zirveyi rakibine kaptırdı.