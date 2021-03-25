Sadakatsiz Masumiyet Doğduğun Ev Kaderindir'e fark attı! İlk sıra bakın kimin
25 Mart 2021'in reyting sonuçları Masumiyet, Sadakatsiz ve Doğduğun Ev Kaderindir'i hüsrana uğrattı.
Volkan’ın boşanma kararı Derin ve Asya’yı bir kez daha karşı karşıya getirdiği Sadakatsiz'in son bölümü seyirciyi ekrana kilitledi. Gündeme bomba gibi düşen gelişme herkesi şaşkınlık içinde bıraktığı bölüm reytinglerde zirveyi rakibine kaptırdı.
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi dün akşam TV8 ekranlarında yeni bölümü yerine kolaj bölümü yayınlandı. Yeni bölümleriyle ilk 10'a giremeyen dizi, kolaj bölümüyle de ilk 10'a giremedi.
Başrollerinde Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır'ın yer aldığı Masumiyet beşinci bölümüyle dün akşam hüsrana uğradı. İlk bölümünden itibaren ilk 10'a giremeyen Masumiyet, yine ilk 10'a girmeyi başaramadı.
10 - Ana Haber (Show TV)