Son dakika Mill Savunma Bakanı Akar'dan 'irtica' iddiasına yanıt

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergei Şoygu ile telefonda görüştü. Görüşmenin ardından açıklama yapan Akar muhalefetin "irticaya giriş izni" eleştirilerine yanıt verdi. Akar, ""İrticaya yeşil ışık yaktığımız yorumu doğru değil" dedi.

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Bakan Akar, Harp okullarına giriş şartlarında yer alan ''irticai faaliyetlere karışmamış olma'' ifadesinin kaldırılmasına ilişkin eleştirilere yanıt verdi. Akar, 'İrticaya yeşil ışık yaktığımız yorumu doğru değil" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergei Şoygu ile telefonda görüştü. Akar görüşmenin ardından TBMM’de gazetecilerin sorularını cevapladı.

Akar'ın açıklamaları şu şekilde;

(İrticaya giriş izni iddiası) İrticaya yeşil ışık yaktığımız yorumu doğru değil.

'200'den fazla terörist öldürüldü'

“Arkadaşlar bildiğiniz gibi Suriye’nin kuzeyinde çeşitli faaliyetler, çeşitli operasyonlarımız var. Bunların çerçevesinde yine bildiğiniz gibi daha önce Amerika, Rusya ile yapılan mutabakatlar var. Bu muhtıralar çerçevesinde, taraflar buna uymak suretiyle faaliyetlerini sürdürüyorlar. Tabii orada bir ateşkes söz konusu, ateşkesin ilanı ve bunun sürdürülmesi söz konusu. Buna bağlı olarak istikrarın sağlanıp, barışa giden yolun açılması konusuda taraflar üzerine düşen görevi yapıyorlar. Her ne kadar zaman zaman bir takım ateşkes ihlalleri olsa da, bazen saldırılar olsa da, tecavüzler olsa da, kontrol dışında olduğu söyleniyor. Bunlara karşı Türk Silahlı Kuvvetleri, Mehmetçik yapılan saldırılara karşı gerekli karşılığı veriyor. 1 Mart’tan itibaren teröristlerin yaptıkları girişimler var. Bunlara verilen karşılık sonucunda 200’den fazla terörist etkisiz hale getirildi”

Rejimin Suriye’ye saldırı iddiası

Rus Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüştük. Görüşmede ihlalleri dile getirdik. Bazı önlemler alınması konusunda mutabık kaldık. Orada bir ateşkes söz konusu, ateşkesin ilanı ve bunun sağlanması söz konusu. Buna bağlı olarak istikrarın sağlanması barışa giden yolun açılması gerekiyor.

Doğu Akdeniz, Kıbrıs meselesi

”Türkiye-Yunanistan münasebetleri, Avrupa ile bazı sorunlar ortaya çıkıyor ve biz her zaman muhataplarımıza söylediğimiz; Yunanistan’ın Türkiye ile münasebetlerinde hiçbir şekilde Avrupa Birliği problemi haline dönüştürmemesi ve Avrupa Birliğinin de müsaade etmemesidir, tarafsız olmasıdır, objektif olmasıdır. Avrupa Birliği ile en önemli konumuz Kıbrıs konusu. Kıbrıs’ta bugüne kadar yapılan görüşmeler biliyorsunuz yıllardır devam etti. Burada bir sonuca varılamadı. Artık geldiğimiz noktada bağımsız iki devletten söz etmenin zamanı geldi”

Sözde Ermeni soykırımı iddiası

“Ne zaman mart, nisan olsa gündeme geliyor. Birçok kez anlattık, ABD’li siyasi ve akademisyenlerin zahmet edip milli arşivi araştırması gerekir. Amerika’nın milli arşivinde yer alan bilgiler var. Tümgeneral James Harvard, Başkan Wilson’ın talimatıyla Türkiye’ye geldi. 58 gün incelemede bulundu. Burada katliam yok dendi, bin 603 sayfalık rapor. Bu konu ile ilgilenenlerin ABD arşivlerini incelemesi gerekir” yanıtını verdi.