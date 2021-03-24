Eski Başbakan Binali Yıldırım’dan Suriyeli mültecilere İdlib'te 50 ev desteği

Binali Yıldırım ve ailesinden mültecilere 50 ev

Kelbit’te 30 dönüm arazi üzerine inşa edilen evler, yapılan açılış programı ile birlikte mülteci ailelere teslim edildi. Açılışı yapılan evlerden 50’si, AK Parti İzmi Milletvekili Binali Yıldırım ve ailesinin destekleriyle inşa edildi.