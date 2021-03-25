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Karabük'te 5 gündür kayıptı! Azerbaycanlı öğrenci bakın nerede bulundu

KARABÜK'te, 5 gündür kendisinden haber alınamayan Azerbaycanlı İsmail Sahbandirov, geçici olarak ikamet ettiği adresinde bulundu.

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Edinilen bilgiye göre, Azerbaycan'dan Karabük Üniversitesine kayıt yaptırmak için gelen 18 yaşındaki İsmail Sahbandirov'dan bir süredir haber alamayan ağabeyi Z.S. Beşbinevler Şehit Mehmet Esen Polis Merkezi Amirliğine giderek kayıp ihbarında bulundu. Z.S., kardeşinin kaldığı yurttan 4-5 gün önce ayrıldığını, kendisinden bir daha haber alamadığını ve hayatından endişe ettiğini belirtti.

Polis ekipleri kayıp şahısla ilgili çalışma başlatırken, Sahbandirov'un Karabük'ten ayrılmadığını tespit etti. Kentte aramalarını genişleten polis ekipleri, Sahbandirov'un geçici olarak bir ikamette olduğunu belirledi. Sağ salim bulunan Sahbandirov'un herhangi bir suça maruz kalmadığı da tespit edildi.

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