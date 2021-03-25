Diyete başlamadan önce yapılması gerekenler bunları mutlaka bilin!

Diyet yapmadan önce başarılı sonuçlara ulaşmanız için dikkat etmeniz gereken bazı noktalar var. İşte diyet yapmadan önce bilinmesi gerekenler...

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Yaza daha fit ve sağlıklı bir vücutla girmek isteyenler şimdiden kendine uygun diyet listelerini uygulamak için araştırma yapıyor. Diyet aslında sadece yiyeceklerinizin yazılı olduğu bir listeyi alıp uygulamak anlamına gelmiyor. Sağlıklı beslenmenin de yanında düzenli uyku ve düzenli egzersizi bir arada yaptığınızda amacına ulaşıyor. Diyete başlamadan önce bilmeniz gerekenleri sizin için sıraladık.

Kendinizi diyete hazırlayın

- Hedeflerinizi gerçekçi koymak yolunuzu doğru belirlemede yardımcı olacaktır ve hedefleriniz ulaşılmaz olursa o hedeflere ulaşamamak motivasyonunuzun düşmesine sebep olur. Diyetisyeniniz diyetinizi hazırlamanın haricinde size bu süreçte destekçi olacak, bu gidişatı anlatacak kişidir. Onunla iletişimi koparmayın ve takiplerinize düzenli gelmeye çalışın.

- Kilo verememe/alamama sebebiniz belki de hormonal bir problemi de işaret ediyor olabilir. Bu açıdan diyetisyeniniz öncelikle sizden kan tahlili isteyecek ve yaptığı vücut analizi ölçümleri ile antropometrik ölçümler sonucunda sizin yaşam tarzınıza uygun diyet programınızı hazırlayacak ve gerekli görülürse kan tahlili sonuçlarına göre dahiliye veya endokrine yönlendirecektir…

Kilo vermede zamana ihtiyacınız olduğunu unutmayın!

- Nasıl ki kilolar hemen alınmadıysa aynı şekilde kilo verimi için de zamana ihtiyacınız olduğunu unutmayın. Bu yolda diyetisyeniniz ve sabrınız sizin en önemli destekçinizdir. Ve herkesin metabolizmasının farklı çalıştığını unutmayın kendinizi başkalarıyla kıyaslamayın…

- Siz de su içsem yarıyor diyenlerden misiniz? Çoğu kişi aslında yediğinin farkında bile olamıyor bunun için diyetisyeninize gelmeden üç-dört gün önce bir diyet defteri tutmaya başlayın ve bu deftere yediklerinizi, içtiklerinizi kaydedin bu defter sizin farkındalık yaşamanızı ve diyet sürecinde otokontrol sağlamanıza yarayacaktır.

- Siz de diyete başlamak için pazartesiyi bekleyenlerden misiniz? Gün bugün haydi başlayalım…