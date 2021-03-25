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Prof. Dr. Ahmet Ursavaş ürküten 'vaka sayısı' sözleri! Günlük vaka sayısı 50-60 bine çıkabilir

TÜRKİYE'de günlük koronavirüs vaka sayısı 30 bine dayandı. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ursavaş, ''Şu anki gidişat önlem alınmazsa daha da üzerine çıkabilir. Günlük 50-60 bin vaka görme riski olduğunu düşünüyorum'' dedi.

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NTV'den Yağız Şenkal'ın haberine göre Ursavaş, "Kalabalıkların oluşması, mesafe kurallarına bir türlü uyum sağlanamaması burada çok önemli faktörler olarak gözüküyor.  Okullar açık ancak öğrenciler taşıyıcı olabiliyorlar, çocuklardaki oranında da artışına süreç içinde şahit olabiliriz.  Şu andaki artış bence korkutucu düzeyde. Yatış gerektiren hastaların biraz daha genç popülasyona kaydı. Buradaki nedenin yaşlıların aşılanması olduğu düşünüyorum." dedi.

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