ASELSAN Erasmus'a kabul edildi

ASELSAN’ın mesleki eğitim alanında Erasmus+ akreditasyonu başvurusu kabul edildi.

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Program ile ASELSAN çalışanlarının mesleki alanlarıyla ilgili yurt dışında yürütülen faaliyetlere katılarak sahip oldukları yeterlilik ve becerilerin geliştirilmesi sağlanacak.

ASELSAN, mesleki eğitim alanında Erasmus+ akreditasyonu kapsamında ilgili komiteye başvuru yaptı. Başvuru döneminin ardından uygunluk kriterlerini taşıyan başvurular içerik değerlendirmesine alınarak bağımsız dış uzmanlar tarafından değerlendirildi. ASELSAN, değerlendirmelerin ardından 15 Mart 2021 tarihinde açıklanan başvuru sonucunda mesleki eğitim alanında Erasmus+ akreditasyonuna hak kazandı.

ASELSAN, çalışanlarını yurt dışına eğitime gönderecek

ASELSAN, akreditasyon almaya hak kazanarak, program kapsamındaki hedeflerini uygulayabilmek amacıyla, 2021-2027 dönemi boyunca her yıl düzenli olarak kolaylaştırılmış bir yöntemle hibe alma imkanı elde etti. Bu hibeyle, şirket çalışanlarının mesleki ve kişisel gelişimlerinin sağlanması amacıyla, eğitim, işbaşı eğitimi, beceri yarışmaları ve benzeri faaliyetler için program üyesi ülkelere gönderilmesi sağlanacak.

ASELSAN çalışanlarının mesleki alanlarıyla ilgili yurt dışında yürütülen faaliyetlere, kurslara, işbaşı eğitimlere katılması ile mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, uluslararası ağlarının geliştirilmesi, sahip oldukları yeterlilik ve becerilerin geliştirilmesi amaçlanıyor.