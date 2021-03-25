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Cumhurbaşkanı Erdoğan Muhsin Yazıcıoğlu'nu andı

Demirören Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu ölümünün 12'nci yıldönümünde andı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Türk siyasi hayatında iz bırakan, vatan ve millet sevdalısı bir dava adamı olan Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi vefatının yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum" ifadesini kullandı.

Erdoğan, Yazıcıoğlu'nun, üzerinde 'Ölüm inançsız insanlar için korkunç bir sondur; ama inananlar için ne kadar zevkli bir başlangıçtır' yazan fotoğrafını da paylaştı.

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