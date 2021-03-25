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'Kırmızı' kentte gidişat vahim! Samsun'da karantinayı ihlal etti markete girerken yakalandı

SAMSUN'da denetimlerde, Covid-19 pozitif veya temaslısı olup karantinada olması gerekirken kuralları ihlal eden 5 kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. Bu kişilerden birinin alışveriş yapmak için markete girerken yakalandığı belirtildi.

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Samsun Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, kentte yapılan denetimler ve HES kodu sorgulamaları sırasında riskli oldukları ve karantina kurallarını ihlal ettikleri tespit edilen 5 kişinin, emniyet ekiplerince yakalandığı bildirildi.

"Adli ve idari işlem uygulandı"

Açıklamada, "Kuralları ihlal eden vatandaşlar, güvenlik güçlerince 112 sağlık ekiplerine teslim edildi. Evlerinde izole olması gerekirken karantinaya uymayan kişiler hakkında adli ve idari işlem uygulandı" denildi.

Alışverişe giderken yakalandı

Haklarında işlem başlatılan kişilerden birinin alışveriş yapmak için markete girerken, birinin ise aracıyla seyahat halindeyken trafik ekiplerinin yaptığı HES kodu sorgulaması sırasında yakalandığı bildirildi

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