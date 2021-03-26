Havuza atlayınca bikinisi düşen genç kızın sonu korkunç şekilde bitti

Sonbahar mevsimini yaşayan Güney Amerika ülkesi Brezilya'da, Sao Paolo yakınlarındaki Itapecerica da Serra'da bir grup genç havuz partisi yapıyordu. Havuzda eğlenenler arasında 24 yaşındaki Ana Paulo Coutinho ve sevgilisi Nikolas Iori Maichon da vardı.