Kütahya'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesi Derbent Köyü Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı. Sosyal izolasyon tedbirlerini ciddiye almayan köy halkının taziye ,düğün gibi kalabalık ortamlarda gereken dikkati göstermemesi sebebiyle pozitif vakalarda artış oldu. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada 10 gün süreyle karantina uygulanacağı belirtildi.

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Derbent köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulanmaya başlandı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, köyde pozitif vakaların artış eğiliminde olduğu bildirildi.

Tedbirleri ihmal karantinaya sebep oldu

Vaka artışının önüne geçmek için bireysel izolasyonun yeterli olmayacağı belirtilen açıklamada, "Son günlerde Derbent köyünde vatandaşların taziye ve başka nedenlerle bir araya gelerek, sosyal izolasyon tedbirlerini ihlal ettikleri ve vaka artışlarına neden oldukları tespit edildi. Yapılan değerlendirme sonucunda 10 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Vatandaşların ihtiyaçları ilgili kurumlarca karşılanacak

Açıklamada, karantina bölgesindeki vatandaşların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek ekipleri ile ilgili kurumlarca karşılanacağı kaydedildi.

Öte yandan, karantina kararının ardından köyün giriş ve çıkışlarında İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kontrol noktası oluşturduğu görüldü.