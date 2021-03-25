İtalyanlar Kenan Karaman'ın peşinde

İtalya Serie A ekiplerinden Genoa ve Sampdoria Kenan Karaman için transfer yarışına girdi.

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Almanya İkinci Lig'de Fortuna Dusseldorf forması giyen Kenan Karaman, İtalyan kulüplerinin radarına girdi.

Calciomercato'da yer alan habere göre, Sampdoria uzun zamandır 27 yaşındaki futbolcunun peşinde. Haberde Şenol Güneş'in milli takım kadrosundaki en güçlü isimlerinden biri olduğu belirtilirken, Genoa golcü futbolcuyu kadrosuna katmak için rakibiyle yarış içinde.

Alman kulübüyle sözleşmesi Haziran ayında sona erecek olan Kenan Karaman, bu sezon ligde oynadığı 24 maçta 7 gol ve 2 asist üretti.