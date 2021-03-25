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Manisa'da kar sürprizi! 4 ilçede hayat felç oldu

MANİSA'da kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışının aralıklarla devam ettiği Kula ilçesinden geçen İzmir-Ankara kara yolunun açık tutulması için belediye ve Karayolları ekipleri yoğun çaba harcıyor.

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Manisa'nın Turgutlu, Kula, Gördes ve Demirci ilçelerinde kar yağışı aralıklarla etkili oluyor. Turgutlu ilçesinin yüksek kesimlerindeki yağış nedeniyle kar kalınlığı yer yer 20 santimetreye kadar ulaştı. Turgutlu ile Ödemiş arasında kalan Bozdağlar, kar yağışı sonrasında beyaza büründü.  

Bazı vatandaşlar, yağış sonrası bölgeye gidip karın tadını çıkardı. Çiçek açan meyve ağaçları, hava sıcaklığının düşmesinden olumsuz etkilendi. 

Öte yandan bölge sakinlerinin mağdur olmaması ve ulaşımın aksamaması için Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Turgutlu Belediyesi ekipleri, yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor. 

Kula'da Ankara yolu açık tutulmaya çalışılıyor

Kar yağışının aralıklarla devam ettiği Kula ilçesinden geçen İzmir-Ankara kara yolunun açık tutulması için belediye ve Karayolları ekipleri yoğun çaba harcıyor. 

Görüş mesafesinin zaman zaman 10 metreye düştüğü bölgede ekipler, yolun kapanmaması için aralıksız kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Gördes’te sabah saatlerinde yüksek kesimlerdeki Çiçekli Mahallesi ve Sindel mevkisinde yoğunlaşan kar yağışı, öğleden sonra etkisini arttırdı.

Belediye ekipleri, kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalarını sürdürüyor. 

Demirci'de hafta başından bu yana kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Ekipler, Demirci'nin Kütahya'nın Simav ilçesiyle bağlantısını sağlayan Akçakertik Geçidi'nde çalışma yapıyor.

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