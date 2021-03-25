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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kovid-19 cezalarının iadesini talep etti

 Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin il başkanlarından, Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara kesilen cezaların iadesi için imza kampanyası başlatmalarını istedi. 

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Davutoğlu, partisinin genel merkezinde gerçekleştirilen 11. İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, ciddi ekonomik gelişmelerin yaşandığını, hiçbir istatistik ve göstergenin istikrarlı ve tutarlı olmadığını savundu.

AK Parti'nin önceki gün yapılan kongresinde Kovid-19 ile mücadele tedbirlerine uyulmadığını belirten Davutoğlu, tedbirlere uyulmadığı gerekçesiyle şimdiye kadar vatandaşlara uygulanan cezaların iadesini istedi. Davutoğlu, il başkanlarına, "Vatandaşlarımızla görüşecek her bir ilde şu ana kadar ödenmiş cezaların geri ödenmesi için bir imza kampanyası başlatalım. Esnafımızla birlikte harekete geçelim." çağrısında bulundu.

İl başkanlarından esnafı dolaşmalarını isteyen Davutoğlu, "Hepiniz sokakta olacaksınız, esnafımızla konuşacaksınız, çiftçilerimizin derdini tarlada öğreneceksiniz. Mağdur, mazlum ne kadar vatandaşımız varsa geleceklerini Gelecek Partisinde görecekler." dedi.

Davutoğlu, haziran sonuna kadar ziyaret etmedikleri il kalmayacağını, ramazan ayıyla teşkilatların sahadaki çalışmalarını arttıracağını bildirdi.

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