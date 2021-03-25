İstanbul'dan kalkacak THY'nin 2 uçağına bomba ihbarı
Türk Hava Yollarının (THY) İstanbul'dan Almanya'ya sefer yapacak iki uçağına bomba ihbarı yapıldı. Uçaklarda yapılan incelemede herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.Abone ol
Türk Hava Yollarının (THY) İstanbul'dan Almanya'ya sefere hazırlanan 2 uçağına yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı.
Alınan bilgiye göre; THY'nin İstanbul Havalimanı'ndan Münih ve Stuttgart'a sefer hazırlığı yapan 2 yolcu uçağına bomba ihbarında bulunuldu.
İhbar üzerine güvenli alana çekilen uçaklarda yapılan incelemede herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.