BIST 1.394
DOLAR 7,94
EURO 9,39
ALTIN 441,79
HABER /  GÜNCEL
ADV Zekat berekettir, iyiliktir, rahmettir,  arınmaktır, şükürdür

İstanbul'dan kalkacak THY'nin 2 uçağına bomba ihbarı

Anadolu Ajansı

Türk Hava Yollarının (THY) İstanbul'dan Almanya'ya sefer yapacak iki uçağına bomba ihbarı yapıldı. Uçaklarda yapılan incelemede herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.

Abone ol

Türk Hava Yollarının (THY) İstanbul'dan Almanya'ya sefere hazırlanan 2 uçağına yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı.

Alınan bilgiye göre; THY'nin İstanbul Havalimanı'ndan Münih ve Stuttgart'a sefer hazırlığı yapan 2 yolcu uçağına bomba ihbarında bulunuldu.

İhbar üzerine güvenli alana çekilen uçaklarda yapılan incelemede herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.

ÖNCEKİ HABERLER
Manisa'da kar sürprizi! 4 ilçede hayat felç oldu
Şırnak'ta katıldığı kursta 70 yaşında Kur'an-ı Kerim'i okumayı öğrendi
Samsun'u İngiliz varyantı Covid-19 sardı! Dr. Funda Furtun Afrika mutantı sayısını açıkladı
Kütahya'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
Öldükten sonra beyinde harekete geçiyor! Devasa boyutlara ulaşıyor
İtalyanlar Kenan Karaman'ın peşinde
New York bor sası düşüşle açıldı
TikTok'ta görünce inanamadı! Şaşkına çeviren gerçek ortaya çıktı
Migrene ne iyi gelir evde tedavi yöntemleri
Arda Turan'a açılan alacak davasında "görevsizlik" kararı
Yorumlar 4 yorum