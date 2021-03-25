Erdoğan, Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu ile görüştü

Başkan Erdoğan, Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu'nu kabul etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2009 yılında geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybeden BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu ile bir araya geldi. Erdoğan, Yazıcıoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı.

Erdoğan ve Yazıcıoğlu, görüşmenin ardından hatıra fotoğrafı çekindi.

Başkan Erdoğan mesaj yayımladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Yazıcıoğlu'nun vefatının 12'nci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Türk siyasi hayatında iz bırakan, vatan ve millet sevdalısı bir dava adamı olan Yazıcıoğlu'nu vefatının seneidevriyesinde rahmetle yad eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Milletimiz, merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nu, ülkemizin birlik ve beraberliği için bedel ödediği mücadelesi, milli iradeye leke sürdürmeyen tavizsiz duruşu, örnek şahsiyeti, cesareti, yiğitliği ve samimiyeti ile her daim hatırlayacaktır. Türkiye aşığı Muhsin Yazıcıoğlu'na bir kez daha Cenabı Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, Büyük Birlik Partisi camiasına, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum."