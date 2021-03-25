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İran'dan İsrail kargo gemisini vurduk iddiası

İran'ın İsrailli bir şirkete ait olan kargo gemisinin füzeyle vurulduğunu iddia etti. Kanal 12 televizyonunun iddiasına ilişkin İsrailli resmi kaynaklar henüz bir açıklama yapmadı.

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İsrail'in Kanal 12 televizyonu tarih belirtmeksizin verdiği haberde, İran'ın İsrailli şirkete ait bir kargo gemisini Umman Denizi'nde füzeyle vurduğunu ileri sürdü.

Televizyonda yayınlanan habere göre, İsrail'e ait bir yük gemisi Tanzanya'dan Hindistan'a gittiği sırada Umman Denizi'nde saldırıya uğradı.

Herhangi bir kaynağa dayandırılmayan haberde, söz konusu kargo gemisinin İran tarafından füzeyle hedef alındığı öne sürülürken, gemide hasar meydana geldiği fakat can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Haberde, geminin rotasına devam ettiği ve Hindistan'a ulaşınca hasar tespiti yapılacağı kaydedildi.

İddia edilen saldırının tarihine dair bilgi verilmezken, habere ilişkin İsrailli yetkililer henüz açıklama yapmadı.

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