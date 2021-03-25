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Fatih Terim ile yardımcısı Ümit Davala'ya 2'şer maç men cezası

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile yardımcısı Ümit Davala'yı "hakaret" ihlalini gerçekleştirdikleri gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etmişti. Kurul, Terim ile Davala'ya 2'şer maç men cezası verdi.

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Süper Lig'in 31. haftasında Türk Telekom Stadı'nda oynanan ve Çaykur Rizespor'un 4-3 kazandığı müsabakada Fatih Terim ile Ümit Davala "hakaret" ihlalini gerçekleştirmiş, iki isim de tedbirli olarak PFDK'ye gönderilmişti.

2'şer maç ceza
PFDK, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile yardımcısı Ümit Davala'ya 2'şer maç men cezası verdi. Terim, Galatasaray'ın deplasmanda Hatay, içerde de Karagümrük'le oynayacağı maçlarda kulübedeki yerini alamayacak.

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