Joe Biden tarih verdi: Çok üzün sürmeyecek

ABD Başkanı Joe Biden göreve geldikten iki ay sonra ilk kez basın mensuplarının karşısına çıktı. Başta Afganistan'dan çekilme tarihi olmak üzere pek çok konuda açıklama yapan Biden, aşılama takvimindeki hedefi de açıkladı.

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ABD Başkanı Joe Biden, koronavirüs aşılama takviminin ilk 100 gün hedefinin 200 milyon doz olduğunu söyledi. Afganistan için de tarih veren Biden, ülkede fazla kalmayacaklarını açıkladı.

Biden göreve geldikten iki ay sonra ilk basın toplantısını düzenledi. Başkan Biden, Covid-19 aşılamaları için ilk 100 günündeki hedefin 200 milyon doz olduğunu duyurdu.

Biden konuşmasında, ekonomiye yönelik tahminde bulunanların çoğunluğunun ABD'nin gayrisafi yurt içi hasılasındaki büyümenin 6 puandan fazla artacağı öngörüsünde bulunduğunu ifade etti.

ABD lideri, koronavirüs pandemisinin ardından göç ve silahlanma gibi uzun süredir devam eden sorunlarına odaklanmaya başlayacağını aktardı.

Joe Biden, ülkesinin göçmen sorununa ilişkin değerlendirmesinde, "ABD sınırına gelen göçmenlerin çok büyük bir bölümü geri gönderiliyor" dedi.

Afganistan için tarih verdi

ABD Başkanı Joe Biden, 1 Mayıs’a kadar Afganistan’dan çekilmelerinin çok zor olduğunu ancak ülkede uzun süre kalma niyetlerinin olmadığını açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden, 2024 başkanlık seçimleri için yeniden yarışa girmeyi planladığını açıkladı.