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Türkiye 25 Mart 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 222 bin 753 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 28 bin 731 kişinin testi pozitif çıktı, 157 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 3 milyon 120 bin 13, can kaybı 30 bin 619 oldu.

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Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 25 Mart 2021 Perşembe günü verilerine göre; son 24 saatte 222 bin 753 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 28 bin 731 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 1210 olarak kayda geçti.

Geride bıraktığımız günde 157 kişi hayatını kaybetti, 19 bin 186 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşen sayısı 2 milyon 900 bin 829'a çıktı.

Toplam test sayısı 37 milyon 212 bin 928'e ulaşırken; vaka sayısı 3 milyon 120 bin 13, vefat sayısı 30 bin 619, ağır hasta sayısı 1790 oldu.

Haftalık verilere göre; bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4.2, yatak doluluk oranı yüzde 53.8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65, ventilatör doluluk oranı yüzde 23.3, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99.9 olarak gerçekleşti.

Önceki gün yayınlanan veriler:

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