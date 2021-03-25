Türkiye 25 Mart 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
TÜRKİYE'de son 24 saatte 222 bin 753 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 28 bin 731 kişinin testi pozitif çıktı, 157 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 3 milyon 120 bin 13, can kaybı 30 bin 619 oldu.Abone ol
Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 25 Mart 2021 Perşembe günü verilerine göre; son 24 saatte 222 bin 753 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 28 bin 731 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 1210 olarak kayda geçti.
Geride bıraktığımız günde 157 kişi hayatını kaybetti, 19 bin 186 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşen sayısı 2 milyon 900 bin 829'a çıktı.
Toplam test sayısı 37 milyon 212 bin 928'e ulaşırken; vaka sayısı 3 milyon 120 bin 13, vefat sayısı 30 bin 619, ağır hasta sayısı 1790 oldu.
Haftalık verilere göre; bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4.2, yatak doluluk oranı yüzde 53.8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65, ventilatör doluluk oranı yüzde 23.3, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99.9 olarak gerçekleşti.
Önceki gün yayınlanan veriler: