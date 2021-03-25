Antalya'da üstsüz İstanbul Sözleşmesi eylemi gerçekleştirildi

TÜRKİYE'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine karşı Antalya'da eylem yapıldı. Basın açıklaması sırasında CHP'li olduğu iddia edilen biri üstünü çıkararak objektiflere poz verdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından alınan kararla; Türkiye, uzun zamandır tartışmalara neden olan İstanbul Sözleşmesi'nden çekildi. Karar, birçok kesim tarafından memnuniyetle karşılanırken muhalefet partileri konuyu meydanlara taşımaya başladı.

İYİ Parti ve CHP bir arada

Bu kapsamda CHP tarafından Antalya'da bir eylem organize edildi. CHP milletvekilleri ve İyi Parti'nin üst düzey yöneticilerinin de yer aldığı İstanbul Sözleşmesi eyleminde basın açıklaması yapılırken bir partili üstünü çıkardı ve objektiflere poz verdi.

Üstsüz eylemi yapan kişinin trans olduğu öğrenildi.

Fotoğraflar Akdeniz Manşet'ten alınmıştır.