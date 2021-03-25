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PKK'lıların İHA oyunu jandarmaya takıldı

Muş'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik jandarma operasyonunda teröristlerin barınma ve mühimmat deposu imha edildi. Yapılan aramada ele geçirilen bir başlık ise şaşırttı.

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MUŞ'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Muş Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde, Muş'un Kayalısu köyü ve Koopezer Tepesi bölgesinde "Eren-4 Operasyonu" gerçekleştirildi.

23 Mart'ta düzenlenen operasyonda, sığınak ve depo içerisinde 27 fişek, mayın, 6 akü, İHA ve SİHA'dan korunma maksatlı metal kamuflaj başlık ve muhtelif miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Açıklamada, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

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