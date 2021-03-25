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Bakan Koca açıkladı! Aşıda dünyada bir ilk olacak yeni teknik

Bilim Kurulu toplantısı sonrası videolu açıklama yayınlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşıda umut veren yeni bir gelişme hakkında konuştu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından sosyal medya platformu Youtube üzerinden videolu açıklama yayınladı. Salgının seyrine ve aşı çalışmalarına ilişkin önemli konu başlıklarını ele alan Bakan Koca, aşıda ortaya çıkan yeni teknik gelişme hakkında bilgi verdi.

"Çok yakında faz 1 çalışmalarına başlanacak"
Sağlık Bakanı Koca, "Aşıda yeni bir teknik söz konusudur. Bu yeni teknikte aşının burundan sprey olarak uygulanması amaçlanmaktadır. İntranazal Kovid aşısı denilen bu aşının da çok yakında Faz 1 çalışmalarına başlanacak. Türk bilim insanlarının bu girişimi sonuçlanırsa, bu, dünyadaki ilk İntranazal Kovid aşısı olacak. Üretim verimliliği son derece yüksek olan bu aşıdan sadece 1 tesiste, yılda 250 milyon doz üretilebilecek." ifadelerini kullandı.

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