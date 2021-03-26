BIST 1.394
DOLAR 7,95
EURO 9,40
ALTIN 441,83
HABER /  DÜNYA
ADV Kendi toz haznesini temizleyen süpürge

Dehşete düşüren olay! Şiddet gördüğü kocasını öldüren kadını kızı idam etti

Sürekli kendisini döven kocasını öldüren İranlı Maryam Karami idam edildi. Kadının idam cezasını ise bizzat öz kızı uyguladı.

Abone ol

İran bir kez daha 'Kısasa kısas' uygulaması ile gündemde. İngiliz basının yerel kaynaklara dayandırdığı haberlere göre, şiddet gördüğü kocasını öldüren kadının idam cezasını kızı gerçekleştirdi. Babası annesi tarafından öldürülen genç 'diya' olarak bilinen kan parasını kabul etmedi ve bu adımı ile annesinin idamına izin vermiş oldu.

İranlı Maryam Karami'nin kocasından boşanmak istediği, kocasının ise bunu kabul etmediği ve eşine şiddet uyguladığı belirtiliyor. Bir başka iddia ise Karami'nin kocasının idam edilen kadının babası tarafından öldürüldüğü.

İran'da yakınları öldürülen kişilere sunulan kanuni hak kapsamında 'kısasa kısas' uygulaması sıklıkla uygulanıyor. Bir yakını öldürülen kişi, cinayeti işleyen kişiden kan parası talep edebiliyor. Kişi tercihini bu yönde kullanmazsa idam cezasını kendi eli ile uygulayabiliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni MKYK üyelerine ilk talimatı verdi
Oyuncu Luran Ahmeti koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Dikkat çeken Abdullah Öcalan gelişmesi! Telefonla görüştüler
İstanbul merkezli 3 ilde 12 milyon TL'lik Bitcoin dolandırıcılığı operasyonu
Biden-Miçotakis görüşmesi: 'Başkan, Doğu Akdeniz'de istikrar için umutlu olduğu mesajını verdi'
İzmir’de sokak ortasında çelik kasa bulundu
Beşiktaş’taki lüks bir otelde Azerbaycanlı iş insanı intihar girişiminde bulundu
Beylikdüzü D100 Karayolu'nda trafik kazası: Otomobilden fırlayan 1'i kadın 2 kişi yaralı
Bilecik Belediyesi'nin İstanbul Sözleşmesi pankartıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Berat Kandili orucu nedir? Berat kandilinde kaç gün oruç tutulur?
Yorumlar 2 yorum