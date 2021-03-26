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Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni MKYK üyelerine ilk talimatı verdi

AK Parti 7’nci Olağan Büyük Kongresi’nin tamamlamasının ardından toplanan yeni MKYK'da konuşulanlar ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Herkes kendi bölgesinde daha çok çalışsın. Vatandaş, ‘AK Parti burada yok’ demesin" dediği öğrenildi

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AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK
Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde seçilen yeni MKYK üyeleriyle buluştu. Toplantıda konuşulanlar, Türkiye gazetesinde yer aldı. Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda öncelikle yeni MKYK üyeleri ile tanıştı. Birçok MKYK üyesi de kendisini tanıttı. 

“2023’e odaklanın"

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni MKYK üyelerine 2023 hedeflerine yönelik önemli mesajlar verdiği öğrenildi. Kongre sürecinin başarıyla tamamlandığını ve bundan sonra 2023 seçimlerine odaklanılması gerektiğini ifade eden Erdoğan’ın “MKYK üye sayımızı artırdık. Herkes kendi bölgesinde daha çok çalışsın. Vatandaş, ‘AK Parti burada yok’ demesin” dediği öğrenildi.

"Daha çok sahada olacağız"

Güçlü Türkiye hedeflerine de vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın MKYK üyelerine “Birlikte yola devam edeceğiz. Birlikte çalışacağız. 2023 hedefine birlikte gideceğiz. Daha çok sahada olacağız” dediği belirtildi. Erdoğan’ın ayrıca, MKYK üyelerine bütün illerde tek tek çalışma yapması konusunda talimat verdiği, vatandaşlarla daha çok bir araya gelinmesi gerektiğini ifade ettiği kaydedildi. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın MKYK üyeleriyle yemek yediği de belirtildi.

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