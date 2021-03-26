Berat Kandili orucu nedir? Berat kandilinde kaç gün oruç tutulur?

Berat Kandili ne zaman? Berat Kandili'nde oruç tutulur mu, kaç gün tutulur? Mübarek Berat Kandili'nde oruç tutmanın faziletleri nelerdir?

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Diyanet takvimi ile 2021 Berat Kandili geri sayımı başladı. Müslümanlar mübarek gün ve gecelerde bol bol ibadet eder, namaz kılar ve oruç tutarlar. Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecesi Berat gecesi olarak kabul edilirken Berat Kandili'nde oruç tutulur mu, kaç gün tutulur, Berat Kandili'nde oruç tutmanın faziletleri nelerdir gibi sorulara yanıt aranıyor. Mübarek Berat Kandili gecesini ibadet, dua, oruçla geçirmenin pek çok sevabı ve feyzi vardır. İşte Berat Kandili orucuyla ilgili merak edilenler…

Berat Kandilinde oruç tutulur mu? Berat Orucu kaç gün?

Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 takvimine göre Berat Kandili tarihi belli oldu. 27 Mart'ta idrak edilecek olan Berat Kandili için oruç tutmak isteyenler araştırmalarına hız kazandırdı. Kandil geceleri için tutulan nafile oruçların asıl zamanı, geceyi takip eden gün olmakla birlikte, daha önceki günle birlikte oruç tutulabilir.



Berat Kandili orucu kaç gün tutulur?

Mübarek Berat Kandili gecesini ibadet ve taatle geçirmenin pek çok sevabı ve feyzi vardır. Mübarek Berat Kandili hakkında Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (s.a.v) hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuştur;

"Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünde (kandilden sonraki gün) oruç tutunuz. Çünkü o gece güneş batınca Allah'u Teâlâ o andan fecir oluncaya kadar: "Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir belâ ile) müptelâ olan yok mu, ona kurtuluş vereyim" diye buyurur." (İbn Mâce)

Berat Kandili ne zaman?

Berat Kandili 27 Mart 2021 tarihinde idrak edilecek.



Berat Kandiliyle ilgili hadisler neler?

İlahiyatçı Necmettin Nursaçan Berat Kandilinde oruç tutmanın sevap olduğunu şu şekilde açıklıyor. "Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (sav) berat kandil gecesinde namaz kılın, gündüzünde oruç tutun buyuruyor." Allah Rasulu böyle diyor; bu nedenle berat kandilinde oruç tutmamız sevaptır. Mübarek Berat Kandilinde vahim huylardan vazgeçmek için dua etmeli, millet için, vatan için, İslam dünyası için dualar edilmeli...

Berat ne demek?

Dinimize göre berat; temize çıkma, ilahi af, günahlardan arınma ve rahmete naif olma anlamlarına geliyor; Peygamber efendimiz de Berat Kandili hakkında şöyle buyurduğu ifade ediliyor:

Şaban ayının 15'inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim' buyurur."

Dinimize göre berat; temize çıkma, ilahi af, günahlardan arınma ve rahmete naif olma anlamlarına geliyor; Peygamber efendimiz de Berat Kandili hakkında şöyle buyurduğu ifade ediliyor:

"Şaban ayının 15'inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim' buyurur."