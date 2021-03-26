Bilecik Belediyesi'nin İstanbul Sözleşmesi pankartıyla ilgili soruşturma başlatıldı

CHP'li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin; İstanbul Sözleşmesi üzerinden eğitimcileri ve milyonlarca insanı zan altında bırakan pankartı tepki çekti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin hakkında Bakanlık tarafından soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, 'İstanbul Sözleşmesi kimden korur?' başlıklı afişleri kentin çeşitli alanlarında bulunan bilboardlara astırdı.

Afişte fişlerde, “İstanbul Sözleşmesi, okulda öğretmenin, karakolda polisin kısaca en yakınımızdakilerin şiddet ve tacizinden korur” iddiaları yer aldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bilecik Belediyesi tarafından asılan İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin afişlerdeki ifadeler hakkında Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Toplumumuzun tüm kesimlerine hakaret içeren, öğretmenlerimizi ve polisimizi zan altında bırakan Bilecik'teki billboardlar yaptığımız suç duyurusu sonucu güvenlik güçlerimizce derhal kaldırılmıştır. Bilecik Belediye Başkanı ve ilgililer hakkında Bakanlığımızca soruşturma başlatılmıştır."