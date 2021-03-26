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Biden-Miçotakis görüşmesi: 'Başkan, Doğu Akdeniz'de istikrar için umutlu olduğu mesajını verdi'

ABD Başkanı Joe Biden, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile yaptığı telefon görüşmesinde 'Doğu Akdeniz'de istikrar' vurgusu yaptı.

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Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in telefonda görüştüğü bildirildi.  Biden'ın Yunanistan'ın 200. bağımsızlık yıl dönümü için Miçotakis'i kutladığına ve iki ülke arasındaki 'güçlü ikili bağların derinleştirilmesi' için bağlılığını dile getirdiğine işaret edilen açıklamada, Biden'ın iki ülke arasında artan savunma iş birliğine de dikkati çektiği aktarıldı. 

Miçotakis ve Biden'ın sürdürülebilir bir ekonomi ve iklim değişikliği ile mücadelede birlikte çalışılması konusunda mutabık kaldığı vurgulanan açıklamada, "Başkan Biden, Doğu Akdeniz'de istikrar için umutlu olduğu mesajını verdi. Ayrıca iki lider enerji güvenliği, Çin, Rusya ve Batı Balkanlar dahil ortak çıkar konularında koordinasyon yapılması konusunda mutabık kaldı" ifadeleri kullanıldı.

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