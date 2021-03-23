Ramazan ayında 22 ilde yeni yasaklar geliyor! Kafe ve restoranlar kapatılıyor işte o iller
Mübarek Ramazan ayı 13 Nisan'da başlıyor. Koronavirüs vakaları hızla artarken Ramazan ayı ile birlikte 22 kritik ilde yeni kısıtlamaların yolda olduğu öğrenildi. Önce kafeler ve restoranlar kapatılacak sonra da yüz yüze eğitime ara verilecek. İşte o iller ve Ramazan'da gelecek yeni yasaklar...
Türkiye'de her geçen artan vaka sayıları durumu kötüye götürdü. Son 24 saatte 22 bin 216 kişinin testi pozitif çıktı, 117 kişi hayatını kaybetti. Vakalar hızla artmaya devam ederken, Ramazan ayı ile birlikte yeni koronavirüs kısıtlamaları geliyor. 22 il için gündemde olan ek tedbirlerin kapsamı da belirlenmeye başladı.
Sağlık Bakanlığı'nın 100 bin nüfusa denk gelen haftalık vaka sayılarını içeren haritasında 'çok yüksek riskli' illerin yanı 'kırmızı şehirler'in sayısı bir ay içerisinde 17'den 39'a yükseldi. Nisan ayının ilk haftasında açıklanacak haftalık vaka sayısını gösteren haritada çok yüksek riskli iller kategorisine giren 22 il tekrar çok yüksek riskli kategoride yer alırsa tehlike çanları çalmaya başlayacak.
Ramazan'da ek tedbirler yolda
Bu illerde 100 bin nüfusa denk gelen haftalık vaka sayılarında artış devam ettiği takdirde ramazanda yeni kısıtlamalar gündeme gelecek.
Önce restoran ve kafeteryalar kapatılacak
Aralarında İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Eskişehir ve Kocaeli'nin de bulunduğu 22 ilde ramazan ayı içerisinde restoran, kafe, çay bahçeleri ve kıraathaneler, bayrama kadar yeniden paket servise geçebilir.