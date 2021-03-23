Ramazan ayında 22 ilde yeni yasaklar geliyor! Kafe ve restoranlar kapatılıyor işte o iller

Türkiye'de her geçen artan vaka sayıları durumu kötüye götürdü. Son 24 saatte 22 bin 216 kişinin testi pozitif çıktı, 117 kişi hayatını kaybetti. Vakalar hızla artmaya devam ederken, Ramazan ayı ile birlikte yeni koronavirüs kısıtlamaları geliyor. 22 il için gündemde olan ek tedbirlerin kapsamı da belirlenmeye başladı.