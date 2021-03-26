BIST 1.394
DOLAR 7,95
EURO 9,40
ALTIN 441,83
HABER /  YEREL
ADV Kendi toz haznesini temizleyen süpürge
ADV Kendi toz haznesini temizleyen süpürge

İzmir'de ekipler harekete geçti! Ormanlık alanda kafatası ve kemik parçaları bulundu

İZMİR'de ormanlık alanda kafatası ve kemik parçaları bulundu. İlk incelemede kemik parçalarının bir kadına ait olduğu değerlendirilirken polis geniş çapta soruşturma başlattı.

Abone ol

Bornova ilçesine bağlı Çamlıkule Mahallesi Şahin Tepesi mevkiinde, bir vatandaş ormanlık alanda kemik parçalarının olduğunu fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen polis, kemik parçalarının bulunduğu noktaya şerit çekti. İddiaya göre, yapılan ilk incelemede kemik parçalarının bir kadına ait olabileceği değerlendirildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şubesi ekipleri, kemiklerin bulunduğu noktada geniş çaplı bir inceleme yaptı.

Bulunan kemik parçalarının kafatası ve kaburgaya ait  olduğu öğrenilirken, savcının incelemesinin ardından kemik parçaları İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında,  Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sürüyor. 

ÖNCEKİ HABERLER
Düzensiz göçmenler Paris'in ortasında hükümete tepkilerini göstermek için kamp kurdu
Samsun'da lavaboya giren koca şok oldu! Acı haber geldi
Anadolu Efes Yunan rakibi Panathinaikos'a fark attı
Kocaeli'den mide bulandıran haber! Lise müdür yardımcısı öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı
Dehşete düşüren olay! Şiddet gördüğü kocasını öldüren kadını kızı idam etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni MKYK üyelerine ilk talimatı verdi
Oyuncu Luran Ahmeti koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Çanakkale Orman Bölge Müdürü'nün acı günü
Dikkat çeken Abdullah Öcalan gelişmesi! Telefonla görüştüler
İstanbul merkezli 3 ilde 12 milyon TL'lik Bitcoin dolandırıcılığı operasyonu
Yorumlar