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Samsun'da lavaboya giren koca şok oldu! Acı haber geldi

İhlas Haber Ajansı

SAMSUN'da evinde baygın halde bulunan 50 yaşındaki kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Olay, Samsun'un Bafra ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 50 yaşındaki Ayşe Ekici, eşi tarafından evinin lavabosunda baygın halde bulundu. Olay 112 ekiplerine haber verildi. Ayşe Ekici ambulansla kaldırıldığı Bafra Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Ekici'nin ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kadının kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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